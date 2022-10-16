قناة النهار كلمة رئيس الجمهورية خلال إفتتاح السنة القضائية الجديدة بقلم قناة النهار نشر في 16 أكتوبر 2022 - 14:38 كلمة رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 17 0 كلمة رئيس الجمهورية خلال إفتتاح السنة القضائية الجديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/54Ryg اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البرتغالي قناة النهار 05 أكتوبر جرذان أكل سيء ونقل مدرسي كارثي .. تلاميذ قرية عبد المولى يستغيثون ويطالبون الوزارة بحلول سريعة قناة النهار 02 أكتوبر جزائريون: واجهت مصاعب ومصائب كثيرة لكنها حققت حلمها قناة النهار 26 سبتمبر موتسيبي : الرئيس تبون جد محب لكرة القدم..وأنا واثق من نجاح الجزائر في تنظيم الشان قناة النهار 01 أكتوبر فاسألوا: واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: مافيا العقار بميلة تريد الإستيلاء على مقبرة بتواطؤ من الوالي السابق قناة النهار 13 أكتوبر رسالة مريم وآسيا للمرضى وللاصحاء .. '' حبوا روحكم'' .. '' ماتجيبوش سبة بالمرض'' قناة النهار 12 أكتوبر المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية يكشف عن التطورات التي ستعرفها الشركة قناة النهار 28 سبتمبر في ظل ارتفاع حوادث المرور.. أصحاب مراكز تكوين السائقين يطالبون بإلزامية التكوين قناة النهار 29 سبتمبر جـ رائم المضاربة تصنف ضمن الجـ ـرائم الإرهـ ـابية والجهات القضائية بالمرصاد قناة النهار 08 أكتوبر