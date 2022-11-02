قناة النهار كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 13:40 رئيس جمهورية العراق شارك غرِّد أرسل 25 0 كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lrWHa اقرأ أيضا ترند شو: وهم الحياة السعيدة.. الزواج من الوسط الفني قناة النهار 27 أكتوبر صريح جدا: التدخل في شؤون الآخرين.. سلوك يثير إستياء الجزائريين قناة النهار 27 أكتوبر الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة قناة النهار 02 نوفمبر مريم: المرض مش عيب.. ماتشوفوش فينا بنظرة شفقة قناة النهار 13 أكتوبر لعمامرة: يتعين علينا مضاعفة الجهود كمجموعة موحدة لمواجهة التحديات قناة النهار 29 أكتوبر الهيكل الصحي "لعور عمار" بميلة .. هيكل مهمل منذ التسعينات يتنظر التهيئة والاستغلال قناة النهار 22 أكتوبر شاهد..آيفون 14 مقابل سيارة بسوق بوقرّة للسيارات قناة النهار 13 أكتوبر إقتصاد: نواب البرلمان يقترحون إستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات عوض 3 سنوات قناة النهار 29 أكتوبر حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت قناة النهار 27 أكتوبر توقيف مسبوقين قضائيين بجيجل كانا وراء بث الـ ـرعب والخوف وسط الأحياء قناة النهار 27 أكتوبر