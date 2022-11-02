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قناة النهار

كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية

بقلم قناة النهار
كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية
رئيس جمهورية العراق
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كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية

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