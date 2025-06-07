كلمة ركن قلوب حائرة بمناسبة عيد الأضحى..

لقراء موقع النهار في كل مكان، ولأوفيا ركن آدم وحواء الكرام، أسأل الله أن يتقبل منكم الطاعات، يشملكم بالغفران وأن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، وخاتمتكم شهادة، لن تتصوروا كم نحن سعداء لأننا نزف لكم هذه الكلمات، في هذا اليوم الجميل، وأتمنى أن يجعل فجره نور، وظهره سرور، وعصره استبشار، ومغربه غفران، فهذا العيد علينا هلَّ، وبأحلى فرحة طل، عيد في وقت محدود، ولكل كلمة فيه ردود، لكن حبنا وتقديرنا لكم بلا حدود..

فهذا هو العيد فلتصفُ النفوس به.. وبذلك الخير فيه خير ما صنعا

أيامه موسم للبرّ تزرعه.. وعند ربي يخبي المرء ما زرعا

فتعهدوا الناس فيه من أضرَّ به.. ريب الزمان ومن كانوا لكم تبعا

وبدِّدوا عن ذوي القربى شجونهم.. دعــا الإله لهذا والرسول معا.

واسوا البرايا وكونوا في دياجرهم.. بــدراً رآه ظلام الليل فانقشعا

ومن القلب أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدكم مدى الدهر ويشفع فيكم محمد عند الحشر ويبارك لك في شهر النحر، عيد أضحى مبارك لكم قراءنا الكرام، عيد مبارك لكل العاملات والعاملين في مركز الأثير للإصغاء، وكل عمال جريدة النهار اليومي بدون استثناء، أسأل الله فيه لي ولكم العفو والمغفرة في الدنيا والآخرة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا ورزقكم إجابة الدعاء.. كل عام وأنتم بخير.