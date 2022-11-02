قناة النهار كلمة غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 14:45 رئيس جمهورية جزر القمر شارك غرِّد أرسل 36 0 كلمة غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8cmyI اقرأ أيضا وزير خارجية السعودية يعلن عن إستضافة بلده الدورة المقبلة للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر جزائريون: "عيطلي نشريلك" مشروع الشاب بلال بعد تخرجه من الجامعة قناة النهار 17 أكتوبر "رئيس فلــسطين :" نتطلع لدعم القادة من أجل تشكيل لجنة وزارية لفضح ممارسات الإحــتلال قناة النهار 02 نوفمبر "وزير التعليم العالي حول توظيف توظيف خريجي الدكتوراه.."قضية أشهر قناة النهار 24 أكتوبر الوزير الأول : الرئيس أعاد للجزائر دورها القيادي و هيبتها على المستوى الدولي قناة النهار 15 أكتوبر قصر المؤتمرات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلقي الكلمة الإفتتاحية للقمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر جزائريون: الدوم .. حرفة تقليدية تجابه العصرنة قناة النهار 24 أكتوبر فاسألوا : الإعراض عن الجاهلين قناة النهار 17 أكتوبر نبيلة: محتوى تاعي نقي تقدر تشوفو مع داركم وكل ما أقوم به بدعم من عائلتي قناة النهار 27 أكتوبر الكوكي : لما كنت في سطيف..وصلت وين عمرت ليصونص للكار ! قناة النهار 26 أكتوبر