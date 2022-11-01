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كلمة ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الافريقي في القمة العربية

بقلم النهار أونلاين
كلمة ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الافريقي في القمة العربية
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