قناة النهار كلمة ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الافريقي في القمة العربية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 نوفمبر 2022 - 22:23 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hJYee اقرأ أيضا بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة قناة النهار 28 أكتوبر طالع هابط: فضيحة من العيار الثقيل بزرالدة في العاصمة بطلتها شركة كوسيدار قناة النهار 13 أكتوبر لحظة التوقيع مع شركة FIAT لتصنيع السيارات في الجزائر قناة النهار 13 أكتوبر وزير التعليم العالي يشرف على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات قناة النهار 24 أكتوبر الشيخ النوي: مشروع غريب بغليزان أكل عليه الدهر وشرب.. الجسر ما خدموه ما رحلو السكان قناة النهار 27 أكتوبر شاهد الخراب الذي وجده والي وهران وتيارت في الولايتين .. مخك يحبس قناة النهار 27 أكتوبر صريح جدا: هذا هو أصعب موقف تعرض له الجزائري في حياته ..! قناة النهار 13 أكتوبر المالكي: القيادة الجـزائرية قـادرة على تـلبية التوقعات المطلوبة من قبل الشعوب العربية قناة النهار 28 أكتوبر كــارثة.. وجبات بالصراصير في الإقامة الجامعية برطال بوزيد في الأغواط قناة النهار 21 أكتوبر الشيخ رشيد بن عطاء الله يرثي الشيخ أبو عبد السلام بكلمات مؤثرة قناة النهار 12 أكتوبر