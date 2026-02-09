كلمة من القلب..

قد لا تساوي الحياة شيء لكن لا شيء يساوي الحياة، ورغم المآسي لا نملك إلا أن نبتسم، فلا تكسر أبدا كل الجسور مع من تحب.

فرُبما كتبت الأقدار لكما لقاء آخر يعيد الماضي، ويصل ما انقطع، فإذا كان العمر الجميل قد رحل فمن يدري ربما ينتظرك عمر أجمل، ولو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة.

فتذكر قربك من الله، فكل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير، وإذا حوصرت بالأوهام والوساوس والقلق والمخاوف.

فاجعل لسانك رطباً بذكر الله، وألزم الابتسامة المشرقة، فهي بوابتك لكسر الحاجز الجليديّ مع من حولك. واعلم أن الغروب لا يحول دون شروق جديد.