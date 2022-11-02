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قناة النهار

كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية

بقلم قناة النهار
كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية
وزير خارجية السعودية
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كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية

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