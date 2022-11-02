قناة النهار كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 15:19 وزير خارجية السعودية شارك غرِّد أرسل 65 0 كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/J85Du اقرأ أيضا حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت قناة النهار 27 أكتوبر "رمطان لعمامرة :" لقاءاتي مع وزراء الخارجية كانت مُثمرة ونحن ملتزمون بالقضية الفلـ.ـسطينية قناة النهار 29 أكتوبر اسيا: ماقريتش بسبب المرض تاعي كنت نتكسر اكثر من ثلاث مرات في اليوم قناة النهار 13 أكتوبر كــارثة.. وجبات بالصراصير في الإقامة الجامعية برطال بوزيد في الأغواط قناة النهار 21 أكتوبر الوزير الأول : الرئيس أعاد للجزائر دورها القيادي و هيبتها على المستوى الدولي قناة النهار 15 أكتوبر صريح جدا: الجزائريون يمجدون نجاح القمة العربية ولم الشمل العربي .. قناة النهار 02 نوفمبر الرئيس تبون يستقبل ضيف الجزائر رئيس جمهورية جزرالقمر بأرضية مطار هواري بومدين قناة النهار 31 أكتوبر "بكلمات مؤثّرة نجيب ميقاتي يختم كلامه.." أنقذوا لبنان ولاتتركوها وحيدة قناة النهار 02 نوفمبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره المصري قناة النهار 29 أكتوبر "إعلامي سوداني يُعجب بالشعب الجزائري.." الجزائري نبيل وجميل ويحمل أحاسيس ثورية قناة النهار 01 نوفمبر