“كلنا البليدة”.. جزائريون يطلقون “هاشتاغ” تضامنا مع مدينة الورود بعد الحجر الكامل

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة، مع ولاية البليدة، بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فيها.

وسجلت ولاية البليدة، أكبر عدد من الاصابات بفيروس كورونا المستجد وأكبر عدد من الوفيات، وذلك بــ125 حالة إصابة مؤكدة لحد الساعة و8 وفيات.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع ولاية الورود، عبر إطلاق هاشتاغ “كلنا البليدة”.

كما تضامن الفنانون الجزائريون مع سكان البليدة، ومنهم فيصل المينيون والذي كتب على حسابه بانستغرام: “ناس البليدة راني بعيد عليكم بصح قلبي معاكم، نموت عليكم وخيركم سابق وعمري لا ننساه، لا تقلقوا فالله معنا هذا ابتلاء وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

وأعلن رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، رسميا، عن الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام، مع إمكانية تمديده ووضع الحظر التجوال.