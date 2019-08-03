كلنا نضال”.. حملة فايسبوكية لإخراج بطلة مسلسل شفيقة من الجحيم

لقيت صرخة الاستغاثة التي أطلقتها الممثلة نضال الجزائري، بعد انهيار بيتها القصديري بالرغاية شرقي العاصمة، تعاطفا ومساندة كبيرين من الجزائريين.

وتجاوب آلاف الجزائريين، بعد الروبورتاج الذي بثته قناة “النهار” بشأن انهيار منزل الممثلة بعدما انهارت عليه شجرة ونجاتها رفقة عائلتها.

وتحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى منصة للتضامن مع الفنانة نضال، حيث أطلق فنانون ومواطنون حملة تحت عنوان “كلنا نضال”.

وراح آخرون إلى وضع صور الممثلة على غلاف حساباتهم على الفايسبوك، مطالبين السلطات المحلية بمنحها سكنا لائقا في أقرب الآجال.

وكانت الممثلة نضال، قد ناشدت السلطات المحلية لبلدية الرغاية لمنحها سكنا يضمن لها ولأبنائها الكرامة.

وتحدثت الفنانة، التي اشتهرت بأداء أحد أدوار البطولة في مسلسل “كيد الزمن” المعروف لدى الجزائريين باسم “شفيقة” بكل حسرة وألم.

وعبرت نضال في حديثها لتلفزيون النهار عن حجم معاناتها وطريقة نجاتها وأفراد عائلتها من موت وشيك.