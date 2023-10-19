“كلنا يوسف عطال”.. هاشتاغ يفجر منصة “X” الإلكترونية

لقي الدولي الجزائري يوسف عطال دعما منقطع النظير من قبل عشاق المستديرة في العالم سواء في البلدنا الأوروبية و خاصة العربية منها.

واتفق جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي على إطلاق هاشتاغ “كلنا يوسف عطال” الذي صنع الحدث عبر منصة “X” تويتر سابقا، و فجروها لتصل إلى حد أن تصبح “ترند” على وسائل التواصل الإجتماعي.

ولقي عطال هجومات لاذعة من قبل رئيس مدينة نيس و المسؤول عن الفريق بعد دفاعه على القضية الفلسطينة و نصرة أبناء غزة عبر صفحته الرسمية.

ووصل بهم إلى معاقبته من قبل المسؤولين عن السلطة الفرنسية بغرامات، وتم استبعاده من الفريق إلى إشعار لاحق.

كما تعددت صور يوسف عطال رفقة العلم الفلسطيني و العمامة الفلسطينية عن طريق عملية “الفوتشوب” داعمين إياه و فاتحين أبواب أنديتهم أمامه.

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