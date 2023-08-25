كلوب: “صلاح ليس للبيع”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، رفضه القاطع التفريط في خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وصرح كلوب، خلال ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة نيوكاستل: “محمد صلاح هو لاعب لليفربول، ليس هناك جديد، إذا كانت هناك إجابة أخرى فهي كلا، صلاح ليس للبيع”.
كما أضاف: “ليس هناك شيء بخصوص محمد صلاح، من الصعب الحديث عن قصص وسائل الإعلام، حيث لا يوجد أي شيء بالنسبة لنا لقوله”.
وتابع يورغن كلوب: “أن هناك شيء فالإجابة ستكون “كلا”، محمد صلاح مازال ملتزم معنا بنسبة 100%”.
وبهذا قطع مدرب ليفربول يورغن كلوب، الطريق أمام محمد صلاح، بعد ابداء هذا الأخير موافقته على الانتقال لنادي جدة السعودي، حسب “بين سوبرت”.
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