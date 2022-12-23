كلوب :”هدف محرز عالمي و سبب لنا مشاكل كبيرة” 

أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب إعجابه الكبير بالهدف الجميل الذي سجّله الدولي الجزائري. رياض محرز أمام فريقه في منافسة كأس “كاراباو”.

واعترف يورغن كلوب بفنيات الجزائري في الندوة الصحفية التي نقلها موقع “مانشستر ايفينينغ” البريطاني”بصراحة، هدف من الطراز العالمي. بعدما كان الفضل للثنائي غوندوغان و ديبروين إلى جانب بالمر، محرز سبّب لنا مشكل في وقت مبكّر من المباراة”.

كما انتقد كلوب التحكيم بطريقته الخاصة :”على كل حال، اضن أن اللقطة الأولى في المباراة لهالاند كانت تسّلل، و الحكم المساعد لم يرفع رايته كذلك”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]