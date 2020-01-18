كلوب ينتقد قرارات “الكاف”

وجّه مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، انتقادات لاذعة للكاف، ورئيسها أحمد أحمد، بسبب تقديم موعد إجراء “كان 2021”.

وصرح يورغن كلوب، في هذا الخصوص: “لعب منافسة قارية في منتصف الموسم هي مشكلة حقيقية، بل هي كارثة”.

وأضاف: “لو نمنع أي لاعب من تمثيل بلده سنتعرض لعقوبة، لكن من غير المعقول عدم قدرتنا على منع لاعبينا من الرحيل في فترة نكون بحاجة إليهم، رغم أن النادي هو من يدفع أجورهم العالية”.

وتابع: “قرار “الكاف” لن يجبر فريقنا على بيع لاعبينا المشاركين في كأس أمم إفريقيا، بل سيرغمنا على إيجاد الحلول خلال غيابهم”.

وختم يورغن كلوب: “كلامي هو مضيعة للوقت في نظركم، بما أن لا شيء يتغير، لكنني سأواصل إحتجاجي ما دامت الأمور تسير هكذا”.