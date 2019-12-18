“كلوب” يُشيد بـ “محرز” ويُحرج “غوارديولا”

أشاد “يورغن كلوب” مدرب “ليفربول” الإنجليزي بإمكانيات النجم الجزائري “رياض محرز” مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في “البريميرليغ”.

وقال “كلوب” في تصريحات صحفية: “محرز من بين أفضل اللاعبين في العالم، لديه إمكانيات كبيرة”.

وأضاف: “محرز لاعب رائع في الدوري الإنجليزي”.

هذه التصريحات من شأنها أن تحرج الفيلسوف الإسباني “بيب غوارديولا” الذي يتعمد تهميش “محرز” في كل مرة.

فالإشادة أتت من “العدو” قبل “الصديق”، والنقاد في “بريطانيا” يطالبون “بيب” بالاعتماد على “رياض” غير أن “الكتالوني” لديه رأي آخر.