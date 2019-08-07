“كلوب” يُفسر أسباب إستبعاده لـ”لعروسي”

شرح “يورغن كلوب” مُدرب نادي ليفربول الأسباب التي دفعته للتخلي عن الجزائري الصاعد ياسر لعروسي، خلال مُباراة كأس الدرع الخيرية.

وقال التقني الألماني في تصريحات لجريدة “ليفربول إيكو” :”اللاعبون الشُبان الذين تم إستبعادهم عن المجموعة المُحترفة، أظهروا مُستويات مُحترمة جدا”.

وواصل :”لقد قاموا بما هو مطلوب منهم خلال التربص الأخير بمدينة إيفيان، وقررنا إعادتهم فيما بعد لفريق الشباب بشكل مُبكر”.

وأضاف :”لم نرد أن نفرض عليهم أي ضغط، ولم نطلب منهم أمورا كثيرة، لكي لا يشعروا بأنهم بمثابة جنود”.

وواصل :”هم معنا وسيبقون كذلك، وسيتم العمل على تطويرهم بشكل تدريجي، من أجل صقل موهبتهم”.

يُذكر بأن “لعروسي” تواجد رفقة زملائه الشُبان مع مُحترفي “الريدز” طيلة الأسابيع الماضية، ونال فُرصته خلال المُباريات الودية الأخيرة.