كلود بويال:”محرز منحنا شعورا مُميزا وأنا فخورا به”

رياض محرزيحتفل مع زملائه بهدفه ضد بورنموث

أكد المُدرب الفرنسي لنادي “ليستر سيتي” “كلود بويال” أن هدف “رياض محرز” في الدقيقة الأخيرة ضد “بورنموث” منحهم شعورا مُذهلا.

وقال بويال في تصريح نشره الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

“كان شعورا مُذهلا أن نُعدل النتيجة في الدقيقة الأخيرة ونجد الحل.. هدف محرز جاء نتيجة جُهدنا الكبير طيلة أطوار اللقاء”.

وأضاف:”كنت فخورا جدا بعقلية الفريق القوية في لقاء بورنموث وكذا إصرار اللاعبين على تعديل النتيجة”.

وللتذكير كان الأشقر الجزائري قد منح فريقه التعادل ضد بورنموث في الدقيقة ال97 بفضل مُخالفة عالمية.