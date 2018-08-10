“كلود بويال”: “رحيل محرز خسارة كبيرة ومن المستحيل تعويضه” !

ساعات فقط قبل إنطلاق “البريميرليغ” أكد “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” أن رحيل محرز وانتقاله لـ “مانشستر سيتي” يعتبر خسارة كبيرة كما أكد أيضا أنه من المستحيل تعويضه.

وقال بويال في الندوة الصحفية: “علينا أن نسير هذا الأمر، رحيل محرز خسارة كبيرة للنادي”.

وأضاف: “كلنا يعلم أنه هناك مباريات صعبة وكان دائما ما يصنع لنا الفارق في الوقت الصعب”.

وتابع: “كان من المهم بالنسبة لي أن اشارك الجميع المسؤولية هذا الموسم، والبحث عن لاعبين جيدين ندعم بهم الفريق”.

في حين ختم كلامه: “من المستحيل تعويض لاعب بمواصفات رياض محرز”.