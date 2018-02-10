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كلود بويل:”محرز أخطأ وإعترف بذلك”

الرياضة
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كلود بويل:”محرز أخطأ وإعترف بذلك”
بقلم وليد كويني

صرح التقني الفرنسي مدرب ليستر سيتي، كلود بويل، أن لاعبيه الجزائري رياض محرز إعترف بـ”خطئه” بعد مقاطعته للنادي.

وقال بويل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء السيتي:”من المهم أن يكون إلى جانبنا أفضل لاعب في الفريق”.

“منذ بداية الميركاتو الفريق اتخذ قرار الإبقاء على محرز وهذا حماية لمصالح النادي لكن رياض أدار ظهره”.

مضيفا في ذات السياق:”المهم أن محرز إعترف بأنه إرتكب خطأً، ومن المُهم أيضا أن يكون معنا أفضل لاعبينا”.

يذكر أن ليستر سيتي سقط بخماسية كاملة على ملعب “الإتحاد” أمام مضيفه مانشستر سيتي في اللقاء الذي شارك فيه محرز بديلا.

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