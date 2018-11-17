“كلود لوروا” :”أرضية الملعب كارثية وستؤثر علينا أمام الجزائر”!

الرياضة
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“كلود لوروا” :”أرضية الملعب كارثية وستؤثر علينا أمام الجزائر”!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر “كلود لوروا” مُدرب منتخب “الطوغو”، بأن الملعب الذي سيحتضن لقاء أشباله ضد الجزائر، سيكون النقطة السوداء لهذه المُواجهة المُهمة.

وصرّح لوسائل الإعلام المحلية :”الأرضية كارثية، وهي مُعشوشبة إصطناعيا، وهو أثر علينا طيلة التصفيات، وسيؤثر علينا من جديد، يوم الأحد”.

وأضاف :”ليس لدينا أي خيار، يجب أن نُحقق الفوز أمام الجزائر، والمهمة ستكون صعبة لا محالة، خاصة وأن المُنافس قوي”.

وختم :”أطلب من جماهيرنا أن تتنقل بقوة للمُدرجات، لكي تقف معنا طيلة التسعين دقيقة، لكي نُحقق غايتها بالتأهل لكأس إفريقيا”.


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