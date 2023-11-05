كلود لوروا :”الجزائر أكثر حظا للفوز بـ “الكان” رفقة هذه المنتخبات”

أكد المدرب الفرنسي كلود لوروا الذي صال و جار في إفريقيا أن النسخة المقبل من الكان كوت ديفوار ستكون معقدة وتنافسية بشكل كبير.

وكشف كلود لوروا في حواره لموقع “فوت أفريكا” الذي نشره اليوم الأحد :”منتخبات مثل الجزائر و السنغال والمغرب، أعتبرها الأكثر حظا للفوز بكان كوت ديفوار باعتبارها أقوى المنتخبات في الوقت الراهن، في إفريقيا”.

كما أضاف شيخ المدربين الأفارقة “مصر كذلك تملك منتخبا قويا إلى جانب منتخب مالي الذي عاد إلى الساحة الإفريقية بقوة بالنظر إلى استقداماته الجديدة”.

وختم لوروا “سننتظر من سيفوز بالنهائي و الطبعة المقبلة، التي سيكون فيها تشريح اي منتخب صعب بالنظر الى تطور بعض المنتخبات، و مصر قد تقول كلمتها”.

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