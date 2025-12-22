إعــــلانات
كلود لوروا: “الجزائر تملك خزانا كبيرا من المواهب داخل وخارج الوطن”
أكد المدرب كلود لوروا، امتلاك الجزائر مواهب كروية عديدة، سواء داخل أو خارج الوطن، كما تحدث عن امكانية استغلال منافسة “الكان” كاختبار  للاستحقاقات المقبلة.

وصرّح كلود لوروا في هذا الخصوص: “نعلم أن كرة القدم الجزائرية تُعدّ مصدرا هائلا للمواهب، سواء داخل أو خارج الوطن”

كما أضاف: “الجزائر تعتبر دولة رائدة في كرة القدم، كما أنها تمتلك قاعدة مواهب كبيرة في فرنسا، التي تضم لاعبين مميزين”.

وتابع كلود لوروا: “يمكن أن تكون “الكان”، اختبار عالي الجودة، للاعبين الشبان، تحسبا للمنافسات المقبلة، وشخصيا لطالما استغليت “الكان” لمساعدة اللاعبين الشبان على التطور”.

