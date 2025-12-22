كلود لوروا: “المنتخب الجزائري يتمتع دائما بالجودة الهجومية”

تحدث المدرب الفرنسي المخضرم، كلود لوروا، عن المنتخب الجزائري، أين أشاد بالامكانيات الهجومية الكبيرة التي لطالما تمتع بها الخضر.

وصرح كلود لوروا، في حوار لموقع “Dzfoot”: “أتابع المنتخب الجزائري باستمرار، لديهم نقاط قوة عديدة”.

كما أضاف: “بالنسبة لي تتمحور كرة القدم الجزائرية أساسا حول الجودة الهجومية التي طالما تمتع بها منتخبهم، أعظم اللاعبين الجزائريين كانوا دائما مهاجمين استثنائيين”.

كما تابع كلود لوروا: “المنتخب الجزائري، يبدو عليه التردد نوعا ما، لديهم نقاط قوة عديدة، وبامكانهم أن يكونوا أكثر جرأة هجوميا”.