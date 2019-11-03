“كلود لوروا”: “قرار الفيفا يقتل كأس إفريقيا” !

الرياضة
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“كلود لوروا”: “قرار الفيفا يقتل كأس إفريقيا” !
بقلم أمير بهلول

أبدى “كلود لوروا” عن غضبه الشديد على قرار الفيفا الأخير بخصوص “مونديال الأندية” الذي سيجرى في منتصف جوان 2021.

وقال “لوروا” في تصريح لـ “BBC”: “قرار الفيفا بإقامة مونديال الأندية في شهر جوان يعني قتل كأس إفريقيا”.

وأضاف: “من المؤسف أنهم قرروا إقامة هذه النسخة الجديدة من مونديال الأندية في نفس توقيت كأس إفريقيا”.

وتابع: “إذا كانت كأس إفريقيا ستجرى في شهر جويلية سيصبح الأمر أكثر تعقيدا للأندية عن ما كانت عليه (شهر جانفي – فيفري)”.

في حين ختم كلامه: “اذا أجريت الكان في شهر جويلية فإن اللاعبين سيغيبون عن التربصات التحضيرية لأنديتهم وهي الأهم في الموسم الكروي”.


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