كلود لوروا: “لا يمكن الاعتماد على محرز لبلوغ مراحل متقدمة من الكان”

تحدث المدرب الفرنسي كلود لوروا، عن الدور الذي يلعبه قائد الخضر، رياض محرز، مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، مقارنة ببقية اللاعبين الشبان.

وقال كلود لوروا، في تصريح خاص لموقع “Dzfoot”: “بالنسبة لي أعتقد بأن هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا ستكون بداية نهاية مسيرة بعض اللاعبين المخضرمين”.

كما أضاف: “لاعبون مثل رياض محرز، محمد صلاح، وماني، لا أعتقد بأنهم سيكونون حاسمين في هذه النسخة من “الكان””.

وتابع كلود لوروا: “أفكر أكثر في اللاعبين الشبان مثل مازا، حاج موسى، محرز بامكانه اظهار بعض التألق، لكن لا أعتقد بأنه على الجزائريين الاعتماد عليه لبلوغ مراحل متقدمة في “الكان””.