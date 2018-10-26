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“كلود لوروا”: “مواجهة الجزائر ستكون صعبة”

الرياضة
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“كلود لوروا”: “مواجهة الجزائر ستكون صعبة”
بقلم أمير بهلول

أكد “كلود لوروا” مدرب منتخب “الطوغو”  أن مواجهة “المنتخب الجزائري” يوم 18 نوفمبر المقبل ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل الغيابات.

وقال لورا في حوار أجراه مع موقع “FootActu”: “ستكون المباراة صعبة للغاية، فأفضل المدافعين في فريقي سيكونون غائبين بسبب العقوبة”.

وأضاف: “علينا الفوز في هذه المباراة، عدنا من بعيد وإذا فزنا سنصبح في مركز افضل من الجزائر”.

وتابع: “هناك لاعبون في منتخب الطوغو بإمكانيات كبيرة يمكنهم تقديم مباراة كبيرة ضد المنتخب الجزائري”.

وختم كلامه: “ستكون مباراة كبيرة بين الطرفين، لكن علينا أن نتذكر دائما أنها مجرد مباراة في كرة القدم”.


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