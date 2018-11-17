كلود لوروا يباغت الجميع ويجري حصة تدريبية سرية !

باغت المدرب الفرنسي للمنتخب الطوغولي كلود لوروا الإعلاميين الجزائريين المتواجدين بالعاصمة الطوغولية لومي، بإجرائه حصة تدريبية صباحية عكس ما كان منتظرا.

وجرت العادة أن يجري المنتخب المستضيف حصة تدريبية بعد المنتخب الزائر ، أي بعد ساعة ونصف عن التوقيت الرسمي للمباراة، مع ترك ربع ساعة مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

إلا أن كلود لوروا فضل إجراء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الطوغولي في الفترة الصباحية بعيدا عن وسائل الإعلا.

وكانت النهار الوحيدة التي تمكنت من نقل صور تدريبات المنتخب الطوغولي من خلال التسلل إلى أعد الغرف المجاورة للملعب البلدي لمدينة لومي.

وضبط كلود لوروا معالم التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة الخضر مساء الغد في إنتظار الحصة التدريبية التي سيجريها الخضر أمسية اليوم في نفس توقيت المباراة.