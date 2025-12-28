كلود لوروا: “10 آلاف جزائري يجعلونك تشعر وكأنهم 100 ألف في المدرجات”

أشاد المدرب الفرنسي الشهير، كلود لوروا، بشغف الجماهير الجزائرية، والدعم الكبير، الذي يقدمونه إلى لاعبي “الخضر” في الـ”كان”، عكس ما هو عليه الأمر مع جمهور البلد المضيف المغرب.

وفي حوار خصّ به موقع “Afrik-Foot” رشح لوروا، الذي يملك خبرة كبيرة في كأس أمم إفريقيا. بعدما أشرف على 6 منتخبات مختلفة، وتوج مرة باللقب سنة 88، مع الكاميرون. منتخب المغرب للتتويج بنسخة 2025.

وقال التقني الفرنسي: “المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز، لأنه يملك الموهبة ومدرب جيد، يملك أيضا ملاعب ولكنه لا يملك جمهورا”.

وواصل كلود لوروا: “في الوقت الحالي، ليس لديهم بعد جمهور حقيقي. في مباراة الافتتاح، وجدتُ أن الجمهور المغربي كان متحفظًا.. شعرتُ أن الموجودين كانوا مجرد متفرجين، وليسوا مشجّعين.”

قبل أن ينوّه بالأجواء الخيالية التي صنعها الجمهور الجزائري في افتتاح مشوار المنتخب ضمن “الكان”، وختم: “شاهدتُ مباراة الجزائر أمام السودان، وكان هناك 10 آلاف جزائري فوق المدرجات. لكن كان لديّ شعور وكأنهم 100 ألف.”

💥 CLAUDE LE ROY BALANCE SUR LE MAROC ! 🇲🇦 La LÉGENDE Claude Le Roy a lâché une BOMBE sur le Maroc en pleine CAN 2025 ! 😱🔥

🗣️ SES DÉCLARATIONS CHOCS :

“Le Maroc a des stades, mais pas encore un public. J’ai trouvé le public marocain frileux. Il y avait des spectateurs, pas des… pic.twitter.com/2tllaYOtXy — Afrik-Foot (@afrikfoot) December 27, 2025