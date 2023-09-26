كلونديستان ينقل ابن الحي ثم ينزله في منتصف الطريق بعد سرقته تحت التهديد بالعاصمة

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء تشديد العقوبة. في حق المتهم الموقوف ” ع.م.أمين” لمتابعته بجنحة السرقة بالتهديد. طالت ابن الحي الذي كان بصدد التنقل مع المتهم الى منطقة زرالدة بالعاصمة.

وحسب مجريات المحاكمة فان الضحية طلب من المتهم باعتباره سائق سيارة أجرة غير شرعي ” كلونديستان “. لأجل ايصاله الى مدينة زرالدة.

وفي منتصف الطريق توقف المتهم ليلتحق به شريكه المتهم الفار. أين قام بامتطاء السيارة معه وقبل الوصول إلى وجهة الضحية، قاما بتهديد بواسطة سكين وسرقة أغراضه ثم أنزلوه في الطريق ليتخلصوا منه.

وفي الجلسة أنكر المتهم مانسب اليه من وقائع غير أن تصريحاته التي جاءت متسلسلة خلال مجريات التحقيق الابتدائي كانت ضده، حيث واجهته رئيي الغرفة بها وذكرته بأنه اعترف خلالها بما اقترفه في حق الضحية.