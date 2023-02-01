كليب عالمي.. البندقية والأسطورة يُطلقان الجديد

أطلق الرابر الجزائري ديدين كلاش والمعروف بـ”البندقية”، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب جمعته مع النجم المصري محمد رمضان.

وتم طرح الأغنية على القناة الرسمية لمحمد رمضان في موقع الفيديوهات اليوتيوب مساء اليوم الأربعاء.

وصور ديدين ومحمد رمضان فيديو كليب الأغنية بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، ومن إخراج أنيس سيبتي.

وحرص كل من ديدين ومحمد رمضان، خلال الأيام الماضية، على الترويج للأغنية، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي.