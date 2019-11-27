كلية الإعلام والإتصال تقصي حاملي شهادة ليسانس 2018 بمعدل دون الـ10 من الماستر

أقصت كلية الإعلام والإتصال بجامعة الجزائر 3 حاملي شهادة ليسانس 2018 دون معدل الـ10 من 20 من التسجيل في شهادة الماستر

وتفاجأ الطلبة بالكلية من حاملي شهادة ليسانس دفعة 2018 بمعدل دون العشرة من إقصائهم من الماستر للموسم الدراسي الثاني على التوالي.

وحسب ما كشف عنه عدد من الطلبة في حديثهم لـ “النهار اونلاين”، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قامت بمنح الطلبة المقصيين خلال الموسم الدراسي 2019حق التسجيل في موقع بروجراس.

وتم إعادة إدماج دفعة 2019 مع فئة 20 بالمئة الخاصة بطلبات التحويلات الخارجية في شهادة الماستر.

وعلى غير العادة تم قبول في هذا الموسم الجامعي كل طلبات الترشح للماستر لدفعة ليسانس جوان 2019 بيما فيهم المتحصلين على المعدل تحت العشرة.

واعتبر طلبة الليسانس دفعة 2018 الأمر غير منصف إطلاقا، أين طالبوا من إدارة الكلية أن تقديم توضيحات في الأمر.

وكشف الطلبة المعنيون في حديثهم لـ”النهار أونلاين” أن رئيسة قسم الإتصال بكلية الاعلام والإتصال اعتبرت هذا الأمر من صلاحيات إدارة جامعة الجزائر03 بدالي براهيم.

وعند إستفسار المعنيين بالأمرمن إدارة جامعة الجزائر03،ردت الأخيرة أن لاعلاقة لها وأن الحل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.