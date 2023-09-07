كلية العلوم الإسلامية.. رقمنة مراجع المكتبة وصفر ورق في مناقشات الماستر

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة لكلية الحقوق وكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر1. أين أمر برقمنة مراجع مكتبة كلية العلوم الإسلامية وتقوية عملية صفر ورق في مناقشات الماستر، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أن بداري تلقى خلال الزيارة التي قادته الى كلية الحقوق شروحات مفصلة حول الترتيبات التي تم اتخاذها مع عودة الأساتذة. واقترح بالمناسبة وضع مسارات تكوينية في إطار الشهادة المزدوجة وفتح آفاق جديدة للكلية في هذا المجال.

كما أكد الوزيرعلى ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الرقمنة بما يسمح بتسيير أحسن لمختلف النشاطات البيداغوجية. مشددا على أهمية جعل كلية الحقوق مركزا للإشعاع العلمي والبحثي من خلال تمديد ساعات فتح المرافق البيداغوجيا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا. لخلق نشاط يعكس حقيقة الجامعة الجزائرية العصرية.

ولدى زيارته الى كلية العلوم الإسلامية تبادل الوزير مع هيئة التدريس وجهات النظر حول موضوع تحسين التعليم والبحث العلمي. وأمر برقمنة المراجع لمكتبة الكلية وتقوية عملية “صفر ورق” في مناقشات الماستر، حسب البيان نفسه.