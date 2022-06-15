كليرمون فووت يُعلن رسميا التعاقد مع زفان

أعلن فريق كليرمون فووت 63 الفرنسي بصفة رسمية أمسية اليوم الأربعاء عن التعاقد مع، مهدي زفان.

حيث تعاقد النادي الناشط في الليغ 1 مع الظهير الأيمن الدولي الجزائري بعقد يمتد لثلاث سنوات كاملة.

كما خاض بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 آخر تجربة له بالدوري التركي الممتاز مع نادي “ياني ملطيا سبور” قبل التحاقه بالنادي الفرنسي.

ويُعتبر لاعب أولمبيك ليون السابق ثلاث استقدامات فريق كليرمون فووت 63 خلال الميركاتو الصيفي الحالي.