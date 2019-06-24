كليفرت : ” محرز صلاح وماني دليل على تطور الكرة الإفريقية”

أكد أسطورة فريق برشلونة الإسباني باتريك كليفورت أن تواجد الثلاثي رياض محرز، محمد صلاح وساديو ماني في منافسة كأس امم إفريقيا يعتبر أكبر دليل على تطور الكرة في القارة السمراء.

وتحدث مساعد مدرب المنتخب الكاميروني في تصريح لموقع “كورة” العربي عن الثلاثي الناشط في الدوري الإنجليزي قائلا:

“أكبر دليل على حالة التطور الكبيرة التي تعيشها الكرة الإفريقية أن القارة السمراء تملك ثلاثة نجوم كبار في الملاعب الأوروبية، من بينهم أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وهم المصري محمد صلاح، بحانب زميله السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.”.