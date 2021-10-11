كل أحلامك ستصبح حقيقة إلى جانب أرمل يبحث عن رفيقة

نستهل عروضنا من منطقة القبائل التي تزخر بأسمى الفضائل، معروف أهلها بالجود والكرم الهائل، من ولاية بجاية بالذات، اتصل بنا رجل يحمل كل النوايا الطيبة من أجل أن يعثر على راحة البال، ترمل وفارقت زوجته الحياة، فصارت الأيام زخم من الذكريات التي تحاصره ليلا نهار، لديه أولاد كبار كل مستق بحياته، يبلغ من العمر 63 سنة، هو إطار متقاعد، كان يعمل كأستاذ جامعي، ولديه سكن خاص.

يتمنى العثور على زوجة طيبة القلب، حسنة المعشر، تدخل حياته وتصبح رفيقة عمره، يتمن أن تكون ماكثة بالبيت، سنها يكون أقل من 53 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135741

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