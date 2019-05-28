كل الأبواب مُغلقة على بلفوضيل في ألمانيا

كشف موقع “بوندسليغا إنسايدر” بأن رحيل الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل عن صفوف ناديه هوفنهايم لن يكون سهلا خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح المُدير الرياضي “أليكسندر روزن” في تصريحات سابقة بأنه لا يرى أي إمكانية للتخلي عن مُهاجمه المُتألق في المُستقبل القريب.

ويأتي هذا الموقف منطقيا، بإعتبار أن خريج مدرسة “أولمبيك ليون” قدم موسما رائعا في البوندسليغا وختمه بتسجيل 16 هدفا كاملا.

يُذكر بأن النجم الأسبق لإنتر ميلان، يمتلك بعض المُقترحات المهمة، والتي يبقى أبرزها ذلك الذي وصله من العملاق “بوروسيا دورتموند”.