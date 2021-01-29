كل التفاصيل عن التعامل مع المصل المضاد لكورونا.. بداية من التخزين وصولا إلى التلقيح

كشف مدير الصحة لولاية البليدة، أحمد جميعي،أنه تم تجهيز مكان تخزين لقاح كورونا قبيل ساعات من وصول الشحنة الأولى.

وأضاف جميعي، أن بداية التلقيح ستكون على مستوى المركز متعدد الخدمات بحي الموز بولاية البليدة.

وسيشرع المركز في تلقيح موظفي ومستخدمي قطاع الصحة وبعض المواطنين غدا السبت، لتعمم العملية بداية من الأحد.

وأوضح جميعي، أن المواطنون سيخضعون للفحص من قبل الأطباء واستجوابهم قبل تلقيحهم وسيمكثون نصف ساعة بعد أخذ اللقاح.

وأضاف جميعي، أنه تم تخصيص 3 ثلاجات تضمن درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية لتخزين اللقاح.

وكشف ذات المتحدث، أن اللقاح يجب إستعماله بعد 24 ساعة من إخراجه ولا يمكن تجاوز المدة.

وطمأن مدير الصحة كافة المواطنين، بأن اللقاح لا يحتوي على أي ضرر وأثبت نجاعته على مستوى عدة دول ولم نسجل آثار جانبية.