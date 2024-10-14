كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطىء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”

أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء بإيداع 7 متهمين. تترواح أعمارهم بين 19 و 39 سنة، رهن الحبس المؤقت، لضلوعهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى الخارج. تم توقيفهم وهم بصدد ترتيب رحلة سرية عبر البحر. على مستوى الواجهة البحرية ببرج الكيفان شرقي العاصمة.

وتم متابعة المتهمين الذين يقطنون ببلديات، برج الكيفان، برج البحري، الرغاية، رويبة، بودواو، بولايتي العاصمة ببومرداس.

ويتعلق الأمر بالمسمى ” ر.سيد احمد”، ” م. يونس”، ” ج.خير الدين” المكنى ” بارولي “، و، ” ب. فاطمة” أم لاربعة أطفال.” م. رشدي”حارس لحظيرة القوارب ، ” ش.ابراهيم” و” ش. أيمن”، بجناية تنظيم الهجرة غير الشرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

مجريات التحقيق

وكشفت مجريات التحقيق مع السالفي الذكر، أن عملية إيقافهم تمت من قبل عناصر الأمن الحضري الخامس فايزي. في حدود الساعة 23 سا مساءً.

بعد ورود معلومة مؤكدة مفادها قيام مجموعة من تدبير و ترتيب العملية مغادرة التراب الوطني. بطريقة غير شرعية على مستوى الواجهة البحرية بحي الدوم برج الكيفان.

وبتاريخ 6 أكتوبر 2024، تم التنقل الى عين المكان، حيث تم إيقاف المعنيين وهم بصدد الابحار السري. على متن قارب له تسمية ” حورية البحر 1″، بطول 6 أمتار. به محرك من نوع برسن PARSUN 11. فيما تمكن بعضهم من الفرار.

ومكنت العملية من حجز دلو بنزين فارغ سعة 30 لتر فارغ مستعمل للتو به رائحة البنزين جديدة.

هذا القارب كان على متن جرارة خاصة بالقوارب ملك للمدعو ” ج. احمد) و تجره سيارة من “تيتوان” زرقاء داكنة اللون. مسجلة باسم “شريف” كان يقودها ابنه المدعو “ج. خير الدين”.

كما ضبط في عين المكان سيارة من نوع ” تويوتا كورولا”، مقتادة من طرف المدعو “ش.ابراهيم”، برفقة المدعة ” “ر. سيد احمد”. والتي عند الإيقاف لم يتم العثور على مفاتيح التشغيل الخاصة بها. مصرحا السائق انها ضاعت أثناء التوقيف.

وبعد التحصل عليها و فتح الصندوق تم العثور على 03 صدريات إنقاذ JELLET DE SOFTAGE.

وبدأت التحريات بالسماع إلى المدعو ” “ش.س.أيمن” أين صرح أن القارب الذي ضبط هو مسجل باسمه. إشتراه من شخص يدعى “بو. احمد” بقيمة 390 مليون سنتيم. وهذا لغرض شريكه المدعو ” شيخ” بغرض التجارة و بيعه ثم أخذ الفائدة. مضيفا انه مسجل باسمه غير ان ملكيته في الحقيقة مشتركة بينه و بين المسمى “ابراهيم” حيث اشترياه معا.

تصريحات المتهم

وعن قضية الحال صرح المتهم، أن تواجدهم بالشاطئ، كان لتهيئة القارب قصد نقله إلى مقر حراس السواحل “بتمانفوست”. لليوم الغد لغرض تفقده من طرفهم لمنحه رخصة استغلاله، لغرض منحة رخصة السير. مؤكدا المتهم انه أراد في يوم الغد تقديمه إلى ثكنة حرس السواحل عبر البحر.

كما أن المدعويين. ” ج. خير الدين”، و ” ر سيد أحمد “، هم ثكن و زملائه طلب منهم الحضور لمساعدته. لنقل القارب ووضعه قرب من الشاطئ بمساعدة أيضا ” المدعو ” ش. إبراهيم”.

في حين، أكد المتهم أنه لم يفكر على الإطلاق في استغلاله للهجرة غير الشرعية. مشيرا انه لم يجد مكانا في ميناء الجزائر شاطيء برج البحري لوضعه هناك. كما كان متفقا عليه، مع المدعو ” مهدي ر” الذي يحرس حظيرة الميناء.

حيث أخبرهم أنه من المستحيل إدخالها إلى الميناء من الجهة الرئيسية وعليهم إدخالها من الجهة الخلفية عن طريق البحر.

وعلى إثر ذلك، قام بتغيير الوجهة إلى شاطيء حي الدوم لادخالها من ذلك المكان، أين تم إيقافهم.

كما صرح المتهم أن المدعو “مهدي ر”، هو من جلب المرأة المسماة “ب فطيمة”. التي كانت مهيئة نفسها للهجرة غير الشرعية وليست له معلومات عن ما كان يفكر به هذا الأخير. مؤكدا على أنه لم يفكر على الإطلاق في الهجرة وتنظيم رحلة من هذا القبيل.

في حين، صرح المتهم “ج. خير الدين ” المكنى ” بارولي “، في محضره أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ” س. أيمن”. الذي طلب منه نقل قارب من المنطقة الصناعية بالرويبة مقابل مبلغ مالي. حيث لدى جره للقارب بواسطة السيارة من نوع تيوان. تم تغيير المكان وطلب منه نقله إلى المكان المسمى ” الدوم “، غير أنه لدى وصوله إلى الشاطيء إنغرست العجلات في الرمال. مما تعذر عليه السير، وفي تلك اللحظة تدخلت عناصر الشرطة وتم توقيفهم.

كما أشار إلى أنه اتفق مع هذا الأخير على مبلغ 4000 دج، مؤكدا في الأخير أنه لم يفكر في الهجرة على الإطلاق. وأنه يعمل كحارس لحظيرة القوارب، مشيرا أنه لم يفكر في القيام بهجرة غير شرعية.