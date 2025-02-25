صادي: “كل الجزائريين يتمنون التتويج بكأس إفريقيا ولكن ..”

تحدث وليد صادي، على هامش انتخابه اليوم الثلاثاء، رئيسا لاتحادية كرة القدم، لعهدة أولمبية جديدة إلى غاية 2029، عن طموحات “الخضر” المستقبلية.

وقال صادي، إن الهدف الرياضي واضح بالنسبة للمنتخب في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة. مضيفا: “لم نتأهل إلى الدور الثاني في نسختين متتاليتين، وبالتالي يجب أن نكون عقلانيين”.

وواصل رئيس “الفاف” في هذا الصدد: “ليس إنقاصا من قيمة المنتخب ولكن قلت إن الهدف هو تجاوز الدور الأول ثم نلعب مباراة بمباراة”.

وختم صادي: “لن نضع ضغط كبيرا على أنفسنا. أما بخصوص الطموح والتمني فكل الجزائريين يتمنون العودة بلقب كأس أمم إفريقيا”.

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بن دبكة