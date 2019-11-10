كل الرحلات الجوية لشهر نوفمبر إلى البقاع المقدسة محجوزة

مصدر مسؤول “إقبال كبير على تسجيلات العمرة بسبب تأخر انطلاق الموسم في الجزائر”

فيما وضعت المؤسسات برنامجا خاصا لاستيعاب الطلب الكبير للمعتمرين..

أطلقت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية برنامج رحلات خاصا بموسم العمرة، لمسايرة الطلب الكبير على هذا النوع من الرحلات.

بسبب العراقيل التي عرفتها الوكالات السياحية خلال شهر أكتوبر، حيث تم برمجة رحلتين يوميا على مستوى مطار «هواري بومدين».

ورحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعيا على مستوى مطاري وهران وقسنطينة.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار»، أن الجوية الجزائرية خصصت رحلات كافية، استجابةً للطلب الكبير من قبل

وكالات السياحة والأسفار، بالنظر إلى التسجيلات المتراكمة على مستواها بسبب تأخر انطلاق أول رحلة، حيث

قررت الجوية توفير أكبر قدر من الرحلات لتغطية الأعداد الكبيرة من المعتمرين المسجلين. وأكدت ذات المصادر

أن رحلات الجوية الجزائرية التي تم توفيرها لنقل المعتمرين محجوزة عن آخرها، منذ أول رحلة وحتى آخر يوم من شهر نوفمبر الجاري، حيث يوفر مطار «هواري بومدين» الدولي رحلتين يوميا خلال الأيام الأولى لنقل كل

المعتمرين الراغبين في زيارة البقاع المقدسة وأداء المناسك بمناسبة مولد النبي الكريم.

كما توفر بالمقابل باقي المطارات بين رحلة ورحلتين أسبوعيا إلى ثلاث رحلات، إلى جانب رحلات الطيران

المدني السعودي الذي يوفر هو الآخر خدمات للمعتمرين، وساهم في نقل جزء كبير من المعتمرين أيضا إلى البقاع المقدسة.

حيث امتلأت هي الأخرى عن آخرها، مما اضطر عديد الوكالات إلى التوجه نحو رحلات غير مباشرة. وتستقبل

الوكالات السياحية حاليا، حسب وكلاء سياحيين، جوازات المعتمرين لحساب رحلات ما بعد شهر نوفمبر، بعدما

تم غلق رحلات نوفمبر تماما بسبب الإقبال الكبير، حيث بلغت تكاليف العمرة، وفق مصادر «النهار»، أعلى

مستوياتها، بعد العراقيل التي واجهتها وكالات السياحة والأسفار، وتأخرها في حجز الفنادق.

وقد عمدت أغلب الوكالات خلال شهر أكتوبر، ورغم الغموض الذي كان يلف العملية، إلى استقبال جوازات

المعتمرين في انتظار الوصول إلى حل، حيث كان كل شيء جاهزا بعد الكشف عن طريقة الدفع، الأمر الذي جعل

عشرات الرحلات جاهزة في آن واحد للانطلاق، واستصدار آلاف التأشيرات في مدة زمنية قصيرة. وفي سياق

ذي صلة، تواجه عديد الوكالات السياحية صعوبات مالية من أجل مواكبة العمل عبر محرك الحجز الإلكتروني،

والذي يفرض على كل وكيل الدفع مسبقا قبل استصدار أي تأشيرة، الأمر الذي يستلزم أن يكون لكل وكيل حساب

خاص يحوي مبالغ مالية كافية بالمملكة، لجعل عملية استصدار التأشيرات سلسة أكثر، ويمكن من خلالها نقل أكبر عدد من المعتمرين خلال الموسم.