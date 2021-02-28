كل الظروف ضده.. شباب بلوزداد يريد مُفاجأة صانداونز

سيكون شباب بلوزداد، ظهيرة اليوم الأحد، على موعد مُلاقاة نظيره ماميلودي صانداونز، في ثاني مُباريات دور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية.

ويتواجد أبناء لعقيبة، في موقف لا يُحسدون عليه، بإعتبار أن جميع الظروف ضدهم، في لقاء كان يُفترض إقامته في الجزائر.

ويجد زملاء أمير سعيود أنفسهم، مُجبرين على إستقبال عملاق “البافانا بافانا”، في تنزانيا، وتحديدا في مدينة دار السلام.

وسيكون أبطال الجزائر، مُجبرين على التأقلم مع ظروف صعبة ما بين درجة حرارة مُرتفعة “32”، ورطوبة عالية “70%”.

وتخدم هذه المعطيات، المُنافس المُتعود على النشاط في الظروف السالف ذكرها.

وستدخل السياربي، منقوصة من خدمات هدافها حمزة بلحول ومتوسط الميدان المميز، العربي ثابتي المُصابين.