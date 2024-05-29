“كل العيون على رفح”.. صورة نشرت بإنستغرام أكثر من 35 مليون مرة

نشرت شخصيات عالمية متعددة، بالإضافة إلى ما يقرب من 35 مليون شخص على موقع إنستغرام. خلال الساعات الماضية، صورة مرتبطة بشعار “كل العيون على رفح”.

وتعكس الصورة الوضع في رفح، جنوب قطاع غزة، حيث خلف القصف الصهيوني 45 قتيلا في 26 ماي. مما أثار ردود فعل دولية قوية.

ويُظهر الرسم التوضيحي، الذي يُفترض أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، آلاف الخيام، مما يستحضر مخيم رفح للنازحين.

وتم نشر الرسم التوضيحي الذي يحمل عنوان “كل العيون على رفح” على نطاق واسع على موقع إنستغرام.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن الصورة مملوكة لمصور ومدون فيديو ماليزي شاب. وبحسب بيانات موقع Social Blade، فقد حصل على 10 آلاف مشترك في ساعات قليلة. ليصل المجموع الحالي إلى أكثر من 25 ألف مشترك.