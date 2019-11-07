كل القضاة الجدد إلتحقوا بمناصبهم رسميا في إليزي

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء إليزي، فرحاتي الجمعي، أن جميع القضاة الجدد المعينون بالمجلس ومحاكم الولاية، إلتحقوا بمناصبهم رسميا.

ويتعلق الأمر بالتنصيبات الجديدة ضمن الحركة الأخيرة في سلك القضاة، بما فيهم القضاة القادمين من شمال الوطن.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ” النهار أونلاين”، أنه قد تم تبليغ وتنصيب سعودي مهدي رئيسا لمحكمة عين أميناس، خلفا لعشاش فاروق، المحول لمحكمة سيق.

وكذا تنصيب بن علي حسين، كرئيس لمحكمة جانت، خلفا للوكارفي مراد، المحول لمحكمة تيارت.

كما تم تنصيب اسماعيل عباس، وكيلا للجمهورية بمحكمة جانت خلفا للعريبي علي، المحول لمجلس قضاء ورقلة.