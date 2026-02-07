كل جزائري أخطأ في الخارج معني بالعودة.. إلا هؤلاء

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن كل جزائري يعيش في الخارج وأخطأ معني بالعودة شريطة توقفه عن الخطأ .

وأوضح رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي الدوري كل من تورط مع استخبارات أجنبية في حال عودته للجزائر سيُحاكم.

كما أكد رئيس الجمهورية ان الاشخاص المقيمين بالاخرج وكانوا من حين لآخر ينشرون فيديوهات وليسوا مرتبطين بشبكات استخبارية منهم من دخلوا للجزائر.

وإستثنى رئيس الجمهورية الاشخاص الذين تربطهم علاقات بشبكات اسخبارية أو=كانوا مراسل من دولة الكيان أودولة في صراع مع الجزائر وزدوهم بمعلومات مقابل أموال.

واعتبر رئيس الجمهورية هذه الفئة بالخونة وقال أن “الخيانة لا تمحى بعفى الله على ما سلف.. وإنما تخلص”. وسيتم محاكمتهم وعليهم تبرأت أنفسهم .

أما الشاب الذي حرڨ لأسباب ما وأرتكب خطيئة صغيرة وسلم نفسه لجهات تستغله في أمور خطيرة تضر وطنه فقد يقفد بلده.