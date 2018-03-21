كل حامل تضع مولودها تغادر المستشفى بعد 12 ساعة 

الإجراء يهدف لاستقبال أكبر قدر من المقبلات على الولادة

1100 حامل تضع مولودها يوميا في مختلف المستشفيات

ستكون النساء الحوامل مجبرات على مغادرة المستشفيات بعد 12 ساعات من وضع مولودهن، من أجل استقبال أكبر قدر من المقبلات على الولادة.

وحسبما علمته النهار من مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة، فإنه بسبب الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه أقسام التوليد، تقرر اعتماد نظام إقامة 12 ساعة ما بعد الولادة العادية، لضمان استقبال أكبر قدر من الحوامل، وتفادي وضعهن فوق الأرض بسبب الاكتظاظ، لاسيما وأن موسم الاصطياف على الأبواب.

وفي السياق ذاته، أكدت ذات المصادر، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة، ستشهد الولادات ارتفاعا كبيرا، حيث من خلال نظام الإقامة المحدد بـ12 ساعة، سيقلّ الضغط والتخلص بالتدريج من مشكل عدم وجود أسرّة للولادت العادية، فيما تضاعف المدة للولادات القيصرية كونها عمليات جراحية تستلزم الدخول إلى غرف الإنعاش والمراقبة البعدية.

وفي الشأن ذاته، سجلت مصالح التوليد في كافة ولايات الوطن، مستويات قياسية وصلت إلى 1100 ولادة يوميا في المراكز الاستشفائية، حيث اضطرت العديد من المستشفيات لتقليص مدة الاستشفاء.

أما بالنسبة للمواليد الجدد، ففي حالة تعرض أحدهم لتعقيدات ما بعد الولادة، سيتم التكفل به في مصلحة حديثي الولادة إلى غاية شفائه تماما.

وأكدت ذات المصادر أن المستشفيات اضطرت إلى اتخاذ مثل هذا النوع من التدابير الاستعجالية لمواجهة العدد الكبير في الولادات، والتي استلزمت مضاعفة الوسائل المستخدمة في العمليات القيصرية ومواد التعقيم لتفادي انتقال الأمراض التعفنية، بالإضافة إلى تخصيص كميات كافية من الدم تحسبا لحالات النزيف الدموي الذي تتعرض له الأمهات خلال الوضع.

وستشرع المراكز الاستشفائية في عمليّة هيكلة جديدة لمصالح التوليد عبر كافة ولايات الوطن، إذ سيكون لزاما على أطباء التوليد إخطار الهياكل الصحية المعنية بالتوليد قبل 6 أشهر من تاريخ وضع الحوامل، وذلك بموجب مخطط الولادات الذي ستعتمده المستشفيات.

ويتمحور مخطط التكفل بالمرأة الحامل على عدة نقاط، أهمّها ترتيب مصالح الولادات في كل ولاية على أربع مستويات، إذ سيتم إرسال الحوامل من مستشفى إلى آخر عن طريق خط مباشر يربط كافة المستشفيات فيما بينها، مع استقبال حالات الحمل الخطير التي لا يمكن التكفل بها على مستوى مقر سكن الحامل.