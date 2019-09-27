كل ما تريد معرفته حول سكنات LPA “من التسجيل إلى الإستلام”

سيشهد الفاتح من أكتوبر المقبل بداية التسجيلات في برنامج السكن الترقوي المدعم LPA في بلديات العاصمة .
ويمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج LPA من خلال ملئ إستمارة الموجودة في هذا الموقع http://lpa.wilaya-alger.dz .
كما تم نشر شروط الإستفاذة من سكن الـ lpa وهي:
عدم الإستفاذة من قبل من اي نوع من الإعانات الحكومية .
ان لا يكون للمعني عقار او أرض صالحة للبناء
الراتب الشهري يكون مابين 24000 دج و 108000 دج.
ويتوجب على الراغب في الإستفاذة من إحضار ملف يتكون من الوثائق التالية :
طلب خطي
صور طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية + بطاقة التعريف للزوجة إن وجدت
شهادة الميلاد رقم 12
شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين
شهادة عمل
كشف الراتب
أما بالنسبة لأسعار الشقق من صيغة الترقوي المدعم وأنماطه ستكون على النحو التالي :
20 بالمئة شقة بمساحة 50 متر مربع مكونة من غرفتين بسعر 2.500.000 دج.
50 بالمئة شقة بمساحة 70 متر مربع مكونة من 3 غرف بسعر 3.500.000 دج.
30 بالمئة شقة بمساحة 84 متر مربع مكونة من 4 غرف 4.400.000 دج.
أوشقة بمساحة 105 متر مربع مكونة من 5 غرف بسعر 5.400.000 دج.
أما فيما يخص أقصاط الدفع فهي :
يدفع المستفيذ مبلغ 700.000 دج كشطر اول
كما يستفيذ من إعانة مباشرة من طرف الصندوق الوطني للسكن بمبلغ 400.000 دج أو700.000 دج حسب الدخل الفردي .
وللإشارة فإن العقارات متوفرة بكل من بوزريعة، رغاية، رويبة، هراوة، الدار البيضاء، السمار، الحمامات، عين البنيان.
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