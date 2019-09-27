كل ما تريد معرفته حول سكنات LPA “من التسجيل إلى الإستلام”

سيشهد الفاتح من أكتوبر المقبل بداية التسجيلات في برنامج السكن الترقوي المدعم LPA في بلديات العاصمة .

ويمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج LPA من خلال ملئ إستمارة الموجودة في هذا الموقع http://lpa.wilaya-alger.dz .

كما تم نشر شروط الإستفاذة من سكن الـ lpa وهي:

عدم الإستفاذة من قبل من اي نوع من الإعانات الحكومية .

ان لا يكون للمعني عقار او أرض صالحة للبناء

الراتب الشهري يكون مابين 24000 دج و 108000 دج.

ويتوجب على الراغب في الإستفاذة من إحضار ملف يتكون من الوثائق التالية :

طلب خطي

صور طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية + بطاقة التعريف للزوجة إن وجدت

شهادة الميلاد رقم 12

شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين

شهادة عمل

كشف الراتب

أما بالنسبة لأسعار الشقق من صيغة الترقوي المدعم وأنماطه ستكون على النحو التالي :

20 بالمئة شقة بمساحة 50 متر مربع مكونة من غرفتين بسعر 2.500.000 دج.

50 بالمئة شقة بمساحة 70 متر مربع مكونة من 3 غرف بسعر 3.500.000 دج.

30 بالمئة شقة بمساحة 84 متر مربع مكونة من 4 غرف 4.400.000 دج.

أوشقة بمساحة 105 متر مربع مكونة من 5 غرف بسعر 5.400.000 دج.

أما فيما يخص أقصاط الدفع فهي :

يدفع المستفيذ مبلغ 700.000 دج كشطر اول

كما يستفيذ من إعانة مباشرة من طرف الصندوق الوطني للسكن بمبلغ 400.000 دج أو700.000 دج حسب الدخل الفردي .

وللإشارة فإن العقارات متوفرة بكل من بوزريعة، رغاية، رويبة، هراوة، الدار البيضاء، السمار، الحمامات، عين البنيان.