كل ما تريد معرفته عن طلب تعليق التكوين بالجامعة

نشرت جامعة العربي بن مهيدي بـأم البواقي، عبر بيان لها، تفاصيل حول تعليق التكوين العطلة الأكاديمية بعنوان السنة الجامعية 2024/2023.

وجاء في بيان للجامعة، أن بإمكان طلبة السنة الأولى والثانية “الطلبة الجدد والمعيدين” طور ليسانس المسجلين خلال السنة الجامعية 2024/2023 إيداع ملف الحصول على شهادة تعليق التكوين للسنة الجامعية 2024/2023.

كما يمكن لطلبة السنة الثالثة ليسانس المسجلين خلال السنة الجامعية 2024/2023، إيداع ملف الحصول على شهادة العطلة الأكاديمية بعنوان السنة الجامعية 2024/2023.

وحدد أجل إيداع ملفات طلب تعليق التكوين للذين لم يستفيدوا منها خلال السنوات السابقة خلال الفترة من الأحد 12 نوفمبر إلى غاية الخميس 30 نوفمبر 2023.

ويتكون ملف تعليق التكوين من الوثائق التالية:

طلب خطي يوضح من خلاله المعني سبب طلب تعليق التكوين “مرض مزمن معيق، عطلة أمومة، الخدمة الوطنية، تغيير الإقامة، سبب آخر”. مبرر بوثائق ثبوتية لسبب تعليق التكوين، عطلة أكاديمية صادر عن المصالح الرسمية المختصة.

ونسخة عن شهادة التسجيل أو إعادة التسجيل للسنة الجامعية 2024/2023، ونسخة عن كشف نقاط البكالوريا.

وتودع ملفات طلب تعليق التكوين “العطلة الأكاديمية” على مستوى الأقسام بالكليات والمعاهد.