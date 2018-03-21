«كل متأخر في «البكالوريا» و«البيام» بـ5 دقائق يقصى» 

قالت إنه يجب أن يتحمّلوا المسؤولية الكاملة.. بن غبريت:

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الإقصاء سيكون مصير التلاميذ الذين يصلون متأخرين إلى مراكز الإجراء ولو بـ5 دقائق، مشددة على ضرورة احترام الوقت، وزيارة مراكز الامتحان يومين على الأقل للتعرف على مكان تواجدها وتفادي الإقصاء من الامتحان.

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن امتحان شهادة البكالوريا المقرر في الـ١٩ من شهر جوان ستكون أسئلته من المقرر الدراسي الذي درسه التلاميذ، ولن يخرج عن الإطار، مشيرة إلى أن البرنامج الدراسي سيتم الانتهاء منه في الآجال المحددة، أي قبل امتحان البكالوريا البيضاء.

وأوضحت بن غبريت خلال حديثها مع التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا في امتحان التربية البدنية لدورة 2018، على هامش تفقدها لمركز الإجراء الخاص بالأحرار لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2018، بثانوية عبان رمضان ببلدية المحمدية، أن محتوى أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة ستكون من مضمون البرنامج الدراسي، وأضافت «أطمئنكم أن البرنامج الدراسي سينتهي في آجاله المحددة».

وأشادت الوزيرة بالأساتذة القائمين على تقديم دروس الدعم من دون مقابل، معربة عن أملها أن تكون نسبة النجاح في شهادة البكالوريا كبيرة خلال الموسم الدراسي الجاري، باعتبار البكالوريا شهادة مصيرية لكافة التلاميذ.

ولتفادي الإقصاء، دعت الوزيرة المترشحين لشهادة البكالوريا وأوليائهم إلى زيارة مراكز إجراء الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة قبل تاريخ إجراء الامتحان، حتى يتعرفوا على أماكن تواجدها والمدة الزمنية التي يستغرقها الوصول إليها، بهدف تفادي التأخر والمشاكل التي سجلت خلال السنة الفارطة.

وخلال حديثها مع بعض المنتخبين المحليين لبلدية المحمدية، نوّهت الوزيرة بالمجهودات التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فيما يخص التكفل بالإطعام المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية.

كما دعت أولياء التلاميذ إلى مساعدة القائمين على المؤسسات التربوية لتعزيز النشاط الثقافي بالمؤسسات التربوية من أجل «إعداد أفضل للتلميذ».

وتابعت الوزيرة بثانوية عبان رمضان شروحات حول سير التحضيرات الخاصة بالامتحانات الوطنية الثلاثة «البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي» على مستوى كامل مديريات التربية لولاية الجزائر العاصمة.