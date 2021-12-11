كل مشاريعي فاشلة فأين الخلل

سيدتي، بعد تخرجي من الجامعة كانت لي تصورات كثيرة، طموحي كان كبيرا، وشغفي أيضا، بدأت بالعمل لدى الخواص لكن لم أمكث في أي منصب لأكثر من شهرين، فمجهوداتي وتعبي دوما أكثر من الراتب الذي أجني، بعدها فكرت في أن يكون لي عملي الخاص، إلا أنني لم أفلح أيضا، فكل مشروع أبدأ فيه لا أتمه، لأنني دوما أتصور أن النهاية قد تكون فاشلة، وأتراجع في وقت قصير، بالرغم من المهارات والشهادات التي أملك، فهل هذا طبيعي أرجوكم أفيدوني؟

الجواب:

تحية أجمل أخي الكريم، ومرحبا بك في صفحتنا، ونتمنى أن نرد عليك بما يزيد من همتك ويحفزك للنجاح بإذن الله، حالك حال الكثير من الشباب الذين يفشلون في عمل ما حتى ولو كانت لديهم دراية تامة وأيضا المهارات التي يتطلبها ذلك العمل، لأن السبب ببساطة هو عدم الاستعداد الجيد له، فالمعرفة والمهارة غير كافيتين إذا لم تكن مستعدا بشكل صحيح، هنا أمر آخر، وهو عدم وضع تصور نهائي لشكل العمل وعدم وضع خطة زمنية لإنجازه، وهذا عامل مهم جدا، ففي مرات عديدة تأخير العمل حتى آخر دقيقة له يجعلك تعمل تحت ضغط، وبالتالي لن تكون النتيجة في مستوى تطلعاتك بالتأكيد.

لهذا أتمنى منك عدم الاستسلام، فأنت شاب يافع لديه كل مؤهلات النجاح بإذن الله، تحتاج فقط بعد التوكل على الله إلى بعض التقنيات التي تساعدك على الثباب، ونذكر منها:

-الاهتمام بالعمل والتحمس لإنجازه بنجاح.

-تخيل تفاصيل العمل والصورة النهائية له.

-تهيئة الجو الملائم لإنجاز العمل.

-وضع توقيت زمني لإنجازه والتقيد به.

-الاستمتاع بالعمل والتفرغ له.

-عدم الاستمرار في العمل دون توقف، وإعطاء النفس القسط الكافي من الراحة.

-لا مجال للتسويف والتأخير.

بمعنى أوضح حضر نفسك لأي عمل أو مشروع بالتخطيط ووضع الهدف، والالتزام به، والتفرغ له، وتأكد أن نتائجه ستكون مرضية بإذن الله.

وفقك الله وأتمنى أن أسمع أخبارك السارة في القريب.