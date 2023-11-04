كل 10 دقائق يستشهد طفل.. رقم فلكي لضحايا القصف الصهيوني

كشفت بيانات وزارة الصحة في غزة، عن إستشهاد طفل وإصابة طفلين كل 10 دقائق في قطاع غزة، إثر الغارات الصهيونية المستمرة منذ 29 يوما.

وحسب بيانات وزارة الصحة، كل 10 دقائق يستشهد طفل ويصاب طفلين في قطاع غزة في الغارات الاسرائيلية. كمعدل من مجموع الإصابات.

هذا وأعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني على غزة. إلى 9488 شهيدا، بينهم 3900 طفل و2500 إمرأة.

كما كشف المتحدث، عن سقوط 15 شهيدا وإصابة 54 آخرين، جراء استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة. التي تأوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا خلال يوم واحد.

وأضاف ذات المتحدث، أن 70 بالمائة من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال. كاشفا عن تلقيهم 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشار المتحدث، إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب الطواقم الطبية باستهداف بوابات المستشفيات. كاشفا أن 150 من الطواقم الطبية استشهدوا، وتم تدمير 57 سيارة إسعاف.

وتابع أن الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة. وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة وأنهم يفقدون يوميا العديد منهم.