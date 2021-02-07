“كمال البوشي” أمام محكمة تيبازة يوم 21 فيفري في قضية جديدة

أحال قاضي تحقيق محكمة تيبازة، قضية جديدة للمتهم “كمال شيخي” المعروف باسم “البوشي”.

بحيث سيمثل المتهم للمحاكمة يوم 21 فيفري الجاري في قضية تهرب ضريبي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن متابعة المتهم جاءت من قبل مديرية الضرائب بتيبازة، بعد شكوى تقدم المدير العام لقباضة الضرائب، أمام الجهات القضائية.

وتتمحور الشكوى حول عدم تحصيل مصالح الضرائب اموالا طائلة التي لم يدفعها كمال شيخي خلال ممارسة نشاطه في مجال العقار.

وقررت المحكمة اليوم، تأجيل النظر في ملف القضية إلى غاية جلسة 21 فيفري الجاري، فيما شوهد كمال البوشي في الجلسة تحسبا لمحاكمته.

الجدير بالذكر ان المتهم “كمال شيخي “، استفاد من من حكم مخفف بمجلس قضاء العاصمة، لتسلط عليه عقوبة 4 سنوات.

وكان قد حكم على كمال البوشي بـ 8 سنوات حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، فيما يتعلق بقضية منح رشاوى وامتيازات في مجال العقار.

ولا يزال “كمال شيخي” موقوفا كمتهم رئيسي في قضية الـ701 كيلوغرام من مادة الكوكايين منذ سنة في 2018.